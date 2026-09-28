Este lunes 28 de septiembre, San Juan tendrá una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones durante buena parte del día. El pronóstico anticipa lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones en horas de la tarde, con una máxima estimada de 22 grados.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 16 grados y el viento soplará desde el sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones estará entre el 10% y el 40%.

Por la tarde, se prevén chaparrones y un aumento de la intensidad del viento, que alcanzará entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 42 a 50 kilómetros por hora. La temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 17 grados. El viento rotará hacia el sudeste, mantendrá velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y podría registrar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias será baja, de entre 0% y 10%.

Martes con descenso de temperatura

Para el martes 29 de septiembre se espera una jornada mayormente nublada, aunque sin lluvias significativas. La temperatura mínima será de 11 grados durante la mañana y la máxima alcanzará apenas los 18 grados durante la tarde.

El viento continuará predominando desde el sur. Durante la madrugada y la mañana tendrá velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 kilómetros por hora durante las primeras horas del día.

Por la tarde, el viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La noche tendrá cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 12 grados y probabilidad de precipitaciones nula.

De esta manera, el comienzo de la semana estará marcado por el ingreso de mayor nubosidad, algunas precipitaciones y viento del sur, seguido por un martes más fresco y estable.