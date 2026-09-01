El comienzo de septiembre estará acompañado por condiciones meteorológicas estables en San Juan, con cielo despejado, ausencia de lluvias y temperaturas que irán en aumento durante los próximos días. Según el pronóstico, este martes 1 de septiembre la máxima llegará a los 25°C, mientras que el miércoles 2 podría alcanzar los 28°C.

Durante la mañana de este martes se espera cielo despejado y una temperatura de 8°C. El viento será prácticamente imperceptible, con velocidades de entre 0 y 2 km/h y dirección predominante del sudoeste (SO).

Con el correr de las horas, la temperatura aumentará de manera marcada. Para la tarde se prevé una máxima de 25°C, cielo despejado y viento del norte (N) de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 19°C, con viento del sur (S) de entre 7 y 12 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en la provincia.

Miércoles con una máxima de 28°C

Las condiciones se mantendrán estables durante el miércoles 2 de septiembre, aunque el cielo presentará algunos cambios hacia la tarde. La madrugada comenzará despejada, con una temperatura estimada de 17°C y viento del noroeste (NO) de entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana, el cielo continuará despejado y la temperatura será de alrededor de 10°C. El viento se mantendrá del noroeste, también con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El ascenso térmico será más pronunciado durante la tarde, cuando la máxima alcanzará los 28°C. El cielo pasará a estar algo nublado y el viento rotará hacia el noreste (NE), con velocidades de entre 7 y 12 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

Durante la noche del miércoles se espera una temperatura de 23°C, cielo algo nublado y viento del sur (S), nuevamente con velocidades de entre 7 y 12 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.