San Juan tendrá dos jornadas marcadas por las lluvias y la presencia del viento Sur, de acuerdo con el pronóstico para este martes 13 y miércoles 14 de octubre. Las precipitaciones podrían presentarse en distintos momentos del día, con probabilidades de entre el 40% y el 70% durante buena parte de este martes.

Para la mañana del martes se esperan lluvias aisladas, con una temperatura de 11 grados y viento del sector Sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Las condiciones se mantendrán durante la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas y una máxima de 18 grados.

Hacia la noche continuarán las precipitaciones, con una temperatura estimada de 15 grados. En ese período, el viento Sur aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El miércoles persistirá la inestabilidad, aunque con una disminución en la probabilidad de precipitaciones a medida que avance la jornada. Durante la madrugada se esperan lluvias, con una temperatura de 10 grados y una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%.

Por la mañana y la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. La temperatura ascenderá de 12 grados durante la mañana a una máxima de 19 grados por la tarde. El viento soplará del Sur y del Sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la noche del miércoles se pronostican chaparrones, con una temperatura de 13 grados y viento del Sudeste. De esta manera, las precipitaciones podrían extenderse durante las dos jornadas, mientras que el viento Sur será uno de los principales factores a tener en cuenta, especialmente durante la noche del martes por la intensidad de las ráfagas.