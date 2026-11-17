El tiempo en San Juan estará marcado por la presencia de nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones durante este martes 17 y miércoles 18 de noviembre. Según el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán los 28°C en ambas jornadas, mientras que los chaparrones podrían presentarse durante la noche del martes y las primeras horas del miércoles.

Para este martes, se espera una mañana parcialmente nublada, con una temperatura de 19°C y viento del sector Este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura llegará a los 28°C. En esa franja horaria, el viento continuará del Este, aunque disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche aumentará la posibilidad de precipitaciones. El pronóstico anticipa chaparrones, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, mientras que la temperatura rondará los 25°C. El viento se mantendrá del sector Este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Para el miércoles 18 de noviembre, las condiciones comenzarán con probabilidad de chaparrones durante la madrugada. La temperatura será de 16°C y se espera viento del Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Durante la mañana del miércoles, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura llegará a los 19°C. El viento rotará al Sudeste y mantendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h. No se esperan precipitaciones para ese período.

Por la tarde, la temperatura volverá a subir hasta los 28°C, con cielo mayormente nublado y viento del Este, de entre 7 y 12 km/h. En tanto, durante la noche se prevén 24°C, nubosidad persistente y viento del Sudeste, también con velocidades de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de lluvias será baja, de entre el 0% y el 10%.

De esta manera, el pronóstico anticipa dos jornadas cálidas en San Juan, con máximas de 28°C y precipitaciones concentradas principalmente entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Además, se destaca el ingreso de viento del Sur durante las primeras horas del miércoles, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.