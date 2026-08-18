El tiempo en San Juan se presentará estable durante este martes 18 y miércoles 19 de agosto, con 0% de probabilidad de precipitaciones y temperaturas que alcanzarán los 17°C durante la jornada del martes y los 20°C el miércoles.

Durante la mañana de este martes, se espera cielo parcialmente nublado, una temperatura de 6°C y viento del sector norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura ascenderá hasta los 17°C, mientras que el viento rotará al noreste y tendrá una intensidad de 13 a 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones mejorarán y el cielo se presentará despejado. La temperatura descenderá hasta los 12°C, con viento del sector sur de entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico no contempla precipitaciones para ninguno de los tres períodos del martes, con una probabilidad de lluvia del 0% durante toda la jornada.

Miércoles con mayor amplitud térmica

Para el miércoles 19 de agosto se prevé otra jornada sin lluvias, aunque con una mayor amplitud térmica. La temperatura partirá de los 6°C durante la madrugada y bajará hasta los 4°C durante la mañana.

En las primeras horas del día, el cielo estará despejado durante la madrugada y luego pasará a estar algo nublado. El viento soplará del sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h durante la madrugada y de 13 a 22 km/h durante la mañana.

Por la tarde, la temperatura alcanzará los 20°C, la máxima prevista para el período. El cielo estará parcialmente nublado y el viento será del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Finalmente, durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 16°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sudoeste de entre 0 y 2 km/h.