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Pronóstico del tiempo en San Juan para el martes 20 de octubre en San Juan
POR REDACCIÓN
El tiempo presentará condiciones diferentes según la zona de San Juan durante este martes 20 de octubre. Mientras el Gran San Juan tendrá una jornada con probabilidad de tormentas aisladas y una máxima de 26°C, en la zona precordillerana se esperan vientos intensos y en la cordillera habrá nevadas fuertes, temperaturas de hasta -8°C y ráfagas cercanas a los 100 km/h.
En el Gran San Juan, la jornada comenzará con una temperatura de 14°C y probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40%. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 26°C, aunque las condiciones de inestabilidad continuarán. Para ese período se prevé viento del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h. Durante la noche, la temperatura descenderá a 22°C y persistirá la posibilidad de tormentas aisladas, con viento del este de entre 7 y 12 km/h.
En la zona precordillerana, las condiciones serán más frías y ventosas. La mañana comenzará con 11°C y probabilidad de tormentas, con vientos del oeste de entre 23 y 31 km/h. Durante la tarde, la temperatura llegará a los 21°C y se espera una jornada ventosa, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de 51 a 59 km/h. Por la noche, el pronóstico indica una temperatura de 17°C, con posibilidad de tormentas aisladas y viento del oeste de entre 23 y 31 km/h.
La situación más adversa se registrará en la cordillera, donde se pronostican nevadas durante toda la jornada, con mayor intensidad por la tarde y la noche. La temperatura se mantendrá bajo cero, con -5°C por la mañana, -6°C durante la tarde y -8°C por la noche. A esto se sumará viento del noroeste y del oeste, con velocidades de entre 32 y 69 km/h, según el período, y ráfagas que podrían alcanzar entre 88 y 97 km/h durante la tarde.
La probabilidad de nevadas en la cordillera se ubicará entre el 40% y el 70% durante las tres franjas horarias. Estas condiciones, sumadas a las bajas temperaturas y los fuertes vientos, marcarán el escenario meteorológico más riguroso de la jornada en la provincia.