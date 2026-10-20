El tiempo presentará condiciones diferentes según la zona de San Juan durante este martes 20 de octubre. Mientras el Gran San Juan tendrá una jornada con probabilidad de tormentas aisladas y una máxima de 26°C, en la zona precordillerana se esperan vientos intensos y en la cordillera habrá nevadas fuertes, temperaturas de hasta -8°C y ráfagas cercanas a los 100 km/h.

En el Gran San Juan, la jornada comenzará con una temperatura de 14°C y probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40%. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 26°C, aunque las condiciones de inestabilidad continuarán. Para ese período se prevé viento del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h. Durante la noche, la temperatura descenderá a 22°C y persistirá la posibilidad de tormentas aisladas, con viento del este de entre 7 y 12 km/h.

En la zona precordillerana, las condiciones serán más frías y ventosas. La mañana comenzará con 11°C y probabilidad de tormentas, con vientos del oeste de entre 23 y 31 km/h. Durante la tarde, la temperatura llegará a los 21°C y se espera una jornada ventosa, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de 51 a 59 km/h. Por la noche, el pronóstico indica una temperatura de 17°C, con posibilidad de tormentas aisladas y viento del oeste de entre 23 y 31 km/h.

La situación más adversa se registrará en la cordillera, donde se pronostican nevadas durante toda la jornada, con mayor intensidad por la tarde y la noche. La temperatura se mantendrá bajo cero, con -5°C por la mañana, -6°C durante la tarde y -8°C por la noche. A esto se sumará viento del noroeste y del oeste, con velocidades de entre 32 y 69 km/h, según el período, y ráfagas que podrían alcanzar entre 88 y 97 km/h durante la tarde.

La probabilidad de nevadas en la cordillera se ubicará entre el 40% y el 70% durante las tres franjas horarias. Estas condiciones, sumadas a las bajas temperaturas y los fuertes vientos, marcarán el escenario meteorológico más riguroso de la jornada en la provincia.