San Juan tendrá dos jornadas con condiciones variables, temperaturas elevadas durante la tarde y probabilidad de tormentas aisladas, según el pronóstico meteorológico para este martes 24 y miércoles 25 de noviembre.

Para este martes, se prevé una temperatura de 17°C durante la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas y precipitaciones estimadas entre el 10% y el 40%. El viento soplará del sector Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Durante la tarde, la temperatura llegará a los 28°C y se mantendrá la posibilidad de tormentas aisladas. El viento rotará al Sudeste, con velocidades similares y ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 23°C. La probabilidad de precipitaciones descenderá a un rango de entre 0% y 10%, mientras que el viento continuará desde el Sudeste.

Cómo estará el tiempo el miércoles

El miércoles 25 de noviembre comenzará con una temperatura mínima de 15°C durante la madrugada y cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%, con viento del sector Sur de entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana, la temperatura ascenderá a 21°C y el cielo estará mayormente nublado. El viento cambiará al Nordeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, se espera la máxima de la jornada, que alcanzará los 30°C. El cielo continuará mayormente nublado y el viento soplará del Este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. En ese período, las ráfagas podrían llegar a los 42 o 50 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 23°C y se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. El viento continuará desde el Este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.