San Juan tendrá este martes una jornada de transición antes de un marcado cambio en las condiciones del tiempo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se presentará mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura máxima de 23°C.

La situación cambiará durante las primeras horas del miércoles 26 de agosto, cuando comenzará a instalarse el viento que marcará la jornada. El SMN prevé temperaturas más elevadas y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la tarde.

Para este martes se espera una temperatura mínima de 8°C durante la mañana, mientras que por la tarde el termómetro llegará hasta los 23°C. Durante toda la jornada predominarán vientos leves, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 15°C y continuará el cielo mayormente nublado.

El panorama será diferente el miércoles. Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, una temperatura de 14°C y viento del noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h.

Durante la mañana, la temperatura bajará hasta los 10°C, pero las condiciones comenzarán a cambiar con el avance de las horas. El momento de mayor intensidad está previsto para la tarde, cuando el SMN anticipa una máxima de 29°C, viento del oeste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

De esta manera, el miércoles tendrá un fuerte contraste térmico respecto de la jornada anterior y estará marcado por el ingreso del Zonda, un fenómeno característico de la región durante los meses de invierno y comienzos de la primavera.

El cambio llegará durante la tarde

El momento de mayor atención estará puesto en la tarde del miércoles, cuando se combinarán el ascenso de temperatura y el incremento de la velocidad del viento.

Para ese período, el pronóstico oficial indica viento del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. Hacia la noche, el viento cambiará nuevamente de dirección y pasará al sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

La temperatura también comenzará a descender después del pico de 29°C previsto para la tarde y se ubicará alrededor de los 24°C durante la noche.

Martes tranquilo antes del cambio

El martes funcionará como la antesala de este escenario. No se esperan precipitaciones y el viento se mantendrá débil durante toda la jornada, por lo que las condiciones serán considerablemente más estables que las previstas para el miércoles.

El contraste será principalmente térmico y de circulación del viento: de una jornada con máximas de 23°C y viento leve se pasará a otra con temperaturas cercanas a los 30°C y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.