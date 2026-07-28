El tiempo continuará estable en San Juan durante este martes 28 y el miércoles 29 de julio, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá entre parcialmente y mayormente nublado, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los 19°C.

Para este martes, el organismo prevé una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 19°C en horas de la tarde.

En cuanto al viento, soplará del sector sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día. Además, por la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes deban circular por rutas o realizar actividades al aire libre.

Miércoles con descenso de la temperatura

El miércoles 29 de julio comenzará con una madrugada de 10°C, aunque la temperatura descenderá hasta los 4°C durante la mañana. Con el correr de las horas, el termómetro volverá a subir y alcanzará una máxima de 16°C por la tarde, para cerrar la jornada con 11°C durante la noche.

El cielo se presentará parcialmente nublado en la madrugada, la tarde y la noche, mientras que por la mañana estará mayormente nublado. Al igual que el martes, no hay probabilidad de lluvias para ninguna franja horaria.

El viento continuará predominando del sector sur. Durante la madrugada, la tarde y la noche se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la mañana aumentarán a entre 13 y 22 km/h.