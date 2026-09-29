San Juan comenzó este martes 29 de septiembre con 13,5 °C, cielo mayormente nublado y viento del Sur a 26 km/h. La jornada estará marcada por el descenso de la temperatura respecto de los últimos días, ráfagas durante la mañana y una baja probabilidad de precipitaciones.

A las 7, la humedad era del 60%, la presión atmosférica se ubicaba en 948,9 hPa y la visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros.

Cómo estará el tiempo durante el martes

Durante la mañana se esperan condiciones de cielo mayormente nublado y lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 13 °C, mientras que el viento continuará soplando desde el Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 19 °C. La probabilidad de lluvias será baja, de entre 0% y 10%, y el viento Sur disminuirá su intensidad, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 14 °C. No se esperan precipitaciones y el viento continuará del Sur, entre 7 y 12 km/h.

Miércoles con mayor amplitud térmica

Para el miércoles 30 de septiembre, el pronóstico anticipa una jornada sin lluvias y con cielo variable. Durante la madrugada se esperan 12 °C y cielo algo nublado, mientras que en la mañana la temperatura podría bajar hasta los 10 °C.

Durante la tarde se producirá un marcado ascenso térmico, con una máxima estimada de 23 °C y cielo algo nublado. Por la noche, la temperatura rondará los 19 °C, con cielo parcialmente nublado.

El viento será inicialmente del Sudeste y Oeste, para luego rotar al Sur durante la tarde y noche, con velocidades de hasta 31 km/h.