El tiempo se presentará estable este miércoles 16 de septiembre en San Juan, con cielo despejado durante las primeras horas y un progresivo aumento de la nubosidad hacia la tarde. No se esperan precipitaciones y la temperatura máxima alcanzará los 23°C.

A las 7, la temperatura registrada era de 8°C, con una sensación térmica de 5,7°C. La humedad se ubicó en 61%, mientras que la presión atmosférica fue de 948,9 hPa. El viento soplaba desde el sur a 13 km/h y la visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros.

Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 7°C y vientos del norte de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 0%.

Para la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 23°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento rotará al noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 16°C, con cielo algo nublado y viento del este.

Cómo seguirá el tiempo el jueves

Para el jueves 17 de septiembre, las condiciones continuarán siendo estables. La madrugada tendrá una temperatura estimada de 10°C y cielo algo nublado, mientras que durante la mañana la marca podría ubicarse en torno a los 7°C.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 25°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura rondará los 22°C.

Al igual que el miércoles, no se prevén lluvias durante el jueves, con una probabilidad de precipitaciones del 0% en los distintos períodos de la jornada.