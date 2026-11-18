San Juan tendrá una jornada de miércoles 18 de noviembre con cielo mayormente nublado y temperaturas que alcanzarán los 28°C durante la tarde. Para el jueves se espera un leve ascenso térmico, con una máxima prevista de 31°C y condiciones de nubosidad variable.

Durante la mañana de este miércoles se prevé cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 19°C y viento del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Para la tarde, las condiciones se mantendrán similares, aunque la temperatura ascenderá hasta los 28°C y el viento rotará al este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En tanto, durante la noche continuará la nubosidad y se espera una temperatura de 24°C, con viento del sudeste. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante toda la jornada, con registros de entre 0% y 10%.

Cómo seguirá el tiempo el jueves en San Juan

Para el jueves 19 de noviembre se anticipa una jornada más cálida. La madrugada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 18°C, mientras que durante la mañana se esperan 22°C.

Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la máxima llegará a los 31°C. El viento soplará predominantemente del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 26°C y se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial.

Al igual que el miércoles, no se esperan precipitaciones significativas. De esta manera, el pronóstico anticipa dos jornadas sin lluvias en San Juan, con un jueves marcado por un ascenso de la temperatura y una máxima que superará los 30°C.