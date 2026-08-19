El frío se hará sentir durante las primeras horas de este miércoles 19 de agosto en San Juan, aunque la temperatura aumentará de manera marcada durante el día hasta alcanzar los 20°C por la tarde. El pronóstico anticipa además una jornada sin lluvias y con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche.

De acuerdo con los datos del pronóstico, la temperatura mínima será de 2°C durante la mañana, mientras que por la tarde se alcanzará la máxima de 20°C. Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 13°C.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará del sudoeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde rotará hacia el noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que durante la noche será del sudoeste y apenas alcanzará entre 0 y 2 km/h.

Uno de los principales datos del pronóstico es la ausencia de precipitaciones. La probabilidad de lluvia será del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan precipitaciones en la provincia.

Jueves más cálido

Las condiciones cambiarán parcialmente el jueves 20 de agosto, con un marcado ascenso de la temperatura. El pronóstico anticipa una mínima de 6°C y una máxima de 24°C, cuatro grados por encima del registro previsto para este miércoles.

Durante la madrugada y la mañana el cielo estará despejado, mientras que por la tarde se espera nubosidad parcial. La noche volverá a presentarse despejada.

El viento será inicialmente del noroeste, con velocidades de 7 a 12 km/h, pero aumentará durante la tarde, cuando llegará a entre 23 y 31 km/h, con dirección sur. Por la noche continuará desde ese sector, con velocidades de 13 a 22 km/h.

Al igual que el miércoles, no se prevén lluvias durante el jueves, con una probabilidad de precipitaciones del 0% en todos los períodos.