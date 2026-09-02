Este miércoles 2 de septiembre, San Juan tendrá una jornada con temperaturas elevadas para el inicio de septiembre y presencia de viento, según el pronóstico meteorológico. La máxima alcanzará los 29°C durante la tarde, mientras que la mínima será de 11°C.

Durante la mañana se espera cielo despejado, con una temperatura cercana a los 11°C y viento del sector oeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. No hay probabilidad de precipitaciones para este período.

Hacia la tarde, las condiciones cambiarán parcialmente: el cielo estará algo nublado y la temperatura llegará a los 29°C. El viento continuará predominando del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 26°C, con cielo algo nublado. El viento rotará al sector sur y tendrá una intensidad de entre 7 y 12 km/h, aunque se prevén nuevamente ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Descenso de temperatura para el jueves

El jueves 3 de septiembre se producirá un marcado descenso de las temperaturas. La máxima prevista será de 21°C, ocho grados menos que la registrada durante la tarde del miércoles.

La madrugada comenzará con 11°C y cielo algo nublado. El viento soplará desde el sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 12°C, con viento del sur de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 42-50 km/h. Por la tarde, la máxima alcanzará los 21°C y el viento mantendrá su dirección predominante del sur.

Por la noche, el termómetro marcará alrededor de 18°C, con cielo algo nublado y viento del sur de entre 13 y 22 km/h.

En ambas jornadas, el pronóstico indica 0% de probabilidad de precipitaciones.