San Juan tendrá un cambio en las condiciones del tiempo durante las próximas horas, con una tendencia al descenso de las temperaturas y la presencia de viento Sur. Según el pronóstico, este miércoles 21 de octubre la máxima llegará a los 25°C durante la tarde, pero el jueves el registro mínimo bajará hasta los 13°C por la mañana.

La jornada de este miércoles comenzará con una temperatura de 17°C y cielo parcialmente nublado. El viento soplará del sector Noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 25°C, con cielo mayormente nublado y viento Sur de entre 32 y 41 kilómetros por hora. Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 20°C y aumentará la posibilidad de tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

El cambio continuará durante la madrugada del jueves 22 de octubre, cuando se esperan tormentas aisladas y una temperatura de 15°C. El viento Sur se mantendrá con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Durante la mañana del jueves, la temperatura mínima llegará a los 13°C, con cielo mayormente nublado y viento Sur de entre 32 y 41 kilómetros por hora. Para ese período, la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%.

Por la tarde, el termómetro volverá a subir hasta los 24°C, aunque el cielo seguirá mayormente nublado. El viento rotará al Sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, una condición que se mantendrá durante la noche, cuando la temperatura descenderá a los 19°C.

De esta manera, el pronóstico anticipa dos jornadas con temperaturas más moderadas y viento del sector Sur, con un descenso de los registros mínimos y máximos respecto de los valores previstos para este miércoles. La principal inestabilidad se concentrará entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, mientras que después predominará el cielo mayormente nublado.