San Juan comenzó este miércoles 30 de septiembre con una temperatura de 7,1°C, cielo ligeramente nublado y viento en calma. La humedad era del 79%, la presión atmosférica de 944,2 hPa y la visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros, según el registro actualizado a las 7.

Para este miércoles se espera una mínima de 6°C y una máxima de 25°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la noche, y algo nublado durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10% durante la mañana y nula el resto del día.

El viento tendrá una mayor presencia hacia la tarde y, especialmente, durante la noche. Durante la mañana soplará del Oeste a entre 7 y 12 km/h, mientras que por la tarde llegará desde el Sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la noche aumentará a entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Cómo seguirá el tiempo el jueves

Para el jueves 1 de octubre, el pronóstico anticipa otra jornada sin lluvias y con cielo parcialmente nublado durante todo el día. La temperatura será de 15°C durante la madrugada, 13°C por la mañana, 23°C por la tarde y 21°C hacia la noche.

El viento continuará siendo protagonista durante las primeras horas del jueves, con dirección Sur y velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la madrugada y la mañana. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la madrugada.

Por la tarde, el viento rotará al Norte y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche soplará desde el Sudeste a entre 7 y 12 km/h.