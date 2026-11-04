San Juan comenzó este miércoles 4 de noviembre con cielo mayormente nublado y algunas lloviznas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura era de 15,6°C a las 7, mientras que el viento del sector sur soplaba a 30 km/h y la humedad alcanzaba el 74%.

De acuerdo con los datos meteorológicos, las condiciones tenderán a mejorar durante el resto de la jornada, aunque la nubosidad continuará presente en distintos momentos del día. Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 15°C y viento del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura ascenderá hasta los 26°C. El viento rotará al sector sudeste y podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h. Para la noche se prevé una temperatura de 22°C, con cielo parcialmente nublado y viento del mismo sector.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica una probabilidad de entre el 0 y el 10% durante la mañana, mientras que para la tarde y la noche no se esperan lluvias.

Cómo seguirá el tiempo el jueves

Para el jueves 5 de noviembre se anticipa un cambio en las condiciones térmicas, con un marcado ascenso de la temperatura durante la tarde. La jornada comenzará con registros de entre 13 y 14°C y cielo algo a parcialmente nublado.

Por la tarde, la máxima llegará a los 32°C, con viento del norte de entre 23 y 31 km/h. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 27°C y el viento rotará al sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

No se esperan precipitaciones durante el jueves, por lo que se prevé una jornada estable y considerablemente más calurosa que la de este miércoles.