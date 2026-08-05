PUBLICIDAD PUBLICIDAD Provinciales > PronósticoPronóstico del tiempo en San Juan para el miércoles 5 y jueves 6 de agostoTras un miércoles con máxima de 21°C, el SMN anticipó un descenso de la temperatura y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.POR REDACCIÓNHace 1 horaSan Juan tendrá un miércoles agradable y un jueves marcado por el viento. FOTO: Archivo DIARIO HUARPESMNServicio Meteorológico NacionalPronósticoPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}