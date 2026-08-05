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Pronóstico del tiempo en San Juan para el miércoles 5 y jueves 6 de agosto

Tras un miércoles con máxima de 21°C, el SMN anticipó un descenso de la temperatura y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
San Juan tendrá un miércoles agradable y un jueves marcado por el viento. FOTO: Archivo DIARIO HUARPE
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