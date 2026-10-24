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Pronóstico del tiempo en San Juan para el sábado 24 y domingo 25 de octubre

San Juan comenzó este sábado con 13,4°C, cielo mayormente nublado y viento Sur de 38 km/h. Se esperan lluvias aisladas y chaparrones durante la jornada, mientras que el domingo la mínima descenderá hasta los 9°C.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La máxima rondará por debajo de los 20°C. FOTO: Archivo DIARIO HUARPE

El ingreso de viento Sur marcó el comienzo de este sábado 24 de octubre en San Juan, con un descenso de la sensación térmica y condiciones inestables durante gran parte del día. A las 8, la temperatura era de 13,4°C, con cielo mayormente nublado, una humedad del 76% y viento del sector Sur a 38 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada tendrá temperaturas de 13°C durante la mañana y una máxima de apenas 17°C por la tarde. Además, se esperan lluvias aisladas durante las primeras horas y chaparrones tanto por la tarde como por la noche, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

El viento continuará siendo protagonista, con velocidades previstas de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h durante la mañana y la tarde. La dirección predominante será del sudeste, con rotación al Sur hacia la noche.

El domingo comenzará con 9°C

Para el domingo 25 de octubre se prevé una madrugada todavía inestable, con lluvias aisladas y una temperatura de 11°C. Durante la mañana, el termómetro descenderá hasta los 9°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sector Sur.

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán y la temperatura alcanzará los 21°C, con cielo mayormente nublado y viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h. Por la noche, se esperan 16°C y cielo parcialmente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

De esta manera, el fin de semana estará marcado por el viento Sur, las ráfagas y las temperaturas bajas durante las primeras horas del día, especialmente el domingo por la mañana, antes de un repunte térmico durante la tarde.

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