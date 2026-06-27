El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para San Juan y anticipó una jornada marcada por la presencia del viento sur, con mayor intensidad durante la noche de este sábado 27 de junio, coincidiendo con el horario en el que la Selección Argentina disputará su partido por el Mundial 2026.

Según el informe oficial, la provincia tendrá una jornada que comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas. Durante la mañana se espera una mínima de 2 °C, con viento del sector sudoeste entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán con algo de nubosidad, una temperatura máxima estimada de 15 °C y viento del sudeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El cambio más marcado llegará durante la noche, cuando el pronóstico indica tiempo ventoso, con viento predominante del sur entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h. La temperatura descenderá hasta los 11 °C.

El escenario climático acompañará la previa del encuentro de la Selección Argentina en el Mundial 2026, por lo que quienes sigan el partido al aire libre deberán tener en cuenta la presencia del viento y la baja sensación térmica.

Para el domingo 28 de junio, el SMN prevé que el viento continúe durante la madrugada, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 69 km/h. La temperatura mínima rondará 1 °C.

Durante el resto del domingo, el viento perderá intensidad y el cielo se presentará mayormente despejado, con una máxima cercana a los 12 °C y una noche fría con apenas 3 °C.

El pronóstico no prevé precipitaciones para San Juan durante ambas jornadas, con una probabilidad de lluvia del 0%.