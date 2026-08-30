El cierre de agosto llegará con temperaturas agradables y cielo mayormente nublado en San Juan. Para este domingo se prevén 22°C durante la tarde, mientras que el lunes la máxima alcanzará los 23°C.

Domingo con nubosidad y posibles tormentas aisladas

De acuerdo con el pronóstico, este domingo 30 de agosto comenzará con condiciones inestables. Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

La temperatura será de alrededor de 12°C durante la madrugada y descenderá hasta los 8°C por la mañana, cuando el cielo estará parcialmente nublado. El viento soplará del este y luego del sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 22°C. La probabilidad de lluvias será baja, de entre 0% y 10%. Por la noche, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con una temperatura cercana a los 18°C.

El lunes comienza septiembre con una máxima de 23°C

Para el lunes 31 de agosto, último día del mes, se espera una jornada con mejores condiciones meteorológicas y sin lluvias previstas.

La madrugada tendrá cielo mayormente nublado y una temperatura de 9°C, mientras que durante la mañana estará algo nublado y la temperatura llegará a los 14°C.

Por la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado y la máxima alcanzará los 23°C. El viento tendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del sur.

Hacia la noche, el pronóstico anticipa cielo despejado y 18°C, con vientos del sur de entre 7 y 12 km/h.