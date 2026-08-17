El comienzo de la semana estará marcado por lluvias, bajas temperaturas y viento del sector sur en San Juan. Según el pronóstico proporcionado, este lunes 17 de agosto se esperan precipitaciones durante la mañana, la tarde y la noche, mientras que para el martes 18 se prevé una mejora progresiva de las condiciones.

Durante la mañana del lunes, la temperatura rondará los 7 °C, con lluvias y una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Por la tarde, la temperatura ascenderá levemente hasta los 10 °C, aunque las condiciones serán más inestables. La probabilidad de lluvias aumentará hasta ubicarse entre 70% y 100%, mientras que el viento continuará del sur, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

Durante la noche, las precipitaciones continuarán, con una probabilidad estimada de entre 40% y 70%. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 7 °C y el viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, manteniendo su dirección predominante del sur.

Cómo seguirá el tiempo el martes

Para el martes 18 de agosto se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. La jornada comenzará con 6 °C durante la madrugada y una probabilidad de lluvias aisladas de entre 10% y 40%, acompañadas por viento del sur de entre 13 y 22 km/h.

Durante la mañana, la temperatura podría descender hasta los 4 °C, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de apenas 0% a 10%. El viento cambiará su dirección hacia el noreste, manteniéndose entre 13 y 22 km/h.

La mejora será más evidente durante la tarde, cuando la temperatura alcance los 16 °C. Se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, la temperatura se ubicará alrededor de los 10 °C, con cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones previstas y viento del noreste de similar intensidad.