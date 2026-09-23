San Juan tendrá una jornada ventosa este jueves 24 de septiembre, con temperaturas que llegarán a los 35°C y ráfagas de hasta 78 km/h durante la tarde. El pronóstico anticipa viento Norte durante la madrugada y un cambio hacia el Oeste durante el resto del día.

Este miércoles 23 de septiembre se presenta parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, con una temperatura que alcanzará los 28°C. Hacia la noche, las condiciones serán ventosas, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h y viento predominante del Norte.

Un jueves marcado por el viento

El escenario se intensificará durante el jueves. Desde la madrugada se esperan condiciones ventosas, con temperaturas de 16°C y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Durante la mañana, el viento continuará con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas similares.

El momento de mayor intensidad está previsto para la tarde. En ese período, el viento podría alcanzar velocidades de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas llegarían a los 70-78 km/h. La dirección predominante será del Oeste.

Además del viento, el jueves estará marcado por un fuerte ascenso de temperatura. La máxima alcanzará los 35°C durante la tarde, mientras que hacia la noche descenderá hasta los 27°C.

El pronóstico no contempla precipitaciones para ninguna de las franjas horarias analizadas, con una probabilidad de lluvia del 0% durante toda la jornada.

De esta manera, el jueves se perfila como una jornada con viento Norte durante las primeras horas y posterior predominio del viento Oeste, en un contexto de temperaturas elevadas y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 78 km/h.