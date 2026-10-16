San Juan tendrá un fin de semana marcado por la inestabilidad, con lluvias aisladas, lloviznas y chaparrones en distintos momentos de los próximos tres días. Según el pronóstico, las precipitaciones podrían comenzar durante la tarde de este viernes 16 de octubre y extenderse, de manera intermitente, hasta el domingo 18. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con máximas que rondarán los 20 °C.

Este viernes comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 12 °C. La probabilidad de precipitaciones durante la mañana será baja, de entre el 0% y el 10%. Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia la tarde, cuando se esperan lluvias aisladas y una máxima de 20 °C, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Durante la noche continuará la posibilidad de lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 15 °C. El viento soplará predominantemente del sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora, según el momento de la jornada.

El sábado continuará la inestabilidad. La madrugada tendrá probabilidad de lluvias aisladas, con una temperatura de 12 °C, mientras que durante la mañana se prevén lloviznas y un registro térmico de 15 °C. En ambos períodos, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

Por la tarde, el pronóstico indica posibles chaparrones y una máxima de 20 °C. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. El viento será leve durante buena parte del día, aunque podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la noche, con predominio del sector sur.

Para el domingo 18 de octubre, las condiciones seguirán siendo variables. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura de 13 °C y una probabilidad de precipitaciones del 0%. En la segunda parte de la jornada, en cambio, podrían regresar las lluvias aisladas, con una máxima prevista de 21 °C y una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.

El viento será prácticamente nulo durante la primera parte del domingo, con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora, y rotará hacia el sector este por la tarde y la noche, con registros de entre 7 y 12 kilómetros por hora.