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Pronóstico del tiempo para San Juan del viernes 16 al domingo 18 de octubre
POR REDACCIÓN
San Juan tendrá un fin de semana marcado por la inestabilidad, con lluvias aisladas, lloviznas y chaparrones en distintos momentos de los próximos tres días. Según el pronóstico, las precipitaciones podrían comenzar durante la tarde de este viernes 16 de octubre y extenderse, de manera intermitente, hasta el domingo 18. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con máximas que rondarán los 20 °C.
Este viernes comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 12 °C. La probabilidad de precipitaciones durante la mañana será baja, de entre el 0% y el 10%. Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia la tarde, cuando se esperan lluvias aisladas y una máxima de 20 °C, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.
Durante la noche continuará la posibilidad de lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 15 °C. El viento soplará predominantemente del sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora, según el momento de la jornada.
El sábado continuará la inestabilidad. La madrugada tendrá probabilidad de lluvias aisladas, con una temperatura de 12 °C, mientras que durante la mañana se prevén lloviznas y un registro térmico de 15 °C. En ambos períodos, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.
Por la tarde, el pronóstico indica posibles chaparrones y una máxima de 20 °C. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. El viento será leve durante buena parte del día, aunque podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la noche, con predominio del sector sur.
Para el domingo 18 de octubre, las condiciones seguirán siendo variables. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura de 13 °C y una probabilidad de precipitaciones del 0%. En la segunda parte de la jornada, en cambio, podrían regresar las lluvias aisladas, con una máxima prevista de 21 °C y una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.
El viento será prácticamente nulo durante la primera parte del domingo, con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora, y rotará hacia el sector este por la tarde y la noche, con registros de entre 7 y 12 kilómetros por hora.