El viernes se presentará con cielo parcialmente nublado y una máxima de 21°C. Las condiciones se mantendrán estables durante el sábado y domingo, con temperaturas máximas de hasta 22°C y baja probabilidad de precipitaciones.

El tiempo en San Juan continuará estable durante los próximos días, aunque con abundante nubosidad y temperaturas que se mantendrán en valores templados durante las tardes. El pronóstico anticipa un fin de semana sin lluvias significativas y con máximas cercanas a los 22°C.

Viernes: una máxima de 21°C

Este viernes 28 de agosto comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 6°C durante la mañana. El viento soplará del sudoeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 21°C. El viento rotará al sudeste y tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la noche, las condiciones serán parcialmente nubladas, con una temperatura estimada de 15°C y viento del sur, también entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 0 y 10% durante el día.

Sábado: nubosidad variable y 21°C

Para el sábado 29 de agosto se prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante el resto del día.

La temperatura será de 12°C durante la madrugada, descenderá hasta 6°C por la mañana y luego ascenderá hasta alcanzar una máxima de 21°C durante la tarde. Por la noche, se esperan alrededor de 17°C.

El viento será leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante buena parte de la jornada, aunque por la mañana podría registrarse una circulación prácticamente calma, de entre 0 y 2 km/h. Predominarán los sectores sur, sudoeste y este.

La posibilidad de lluvias será prácticamente nula, con registros de 0% durante la madrugada y la mañana, y de hasta 10% durante la tarde y la noche.

Domingo: la máxima llegará a 22°C

El domingo 30 de agosto cerrará el fin de semana con condiciones similares. Se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin precipitaciones previstas.

La temperatura será de 8°C durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche alcanzará los 22°C. El viento soplará del sur durante las primeras horas y rotará al sudeste durante la tarde, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, San Juan tendrá un fin de semana estable, con nubosidad variable, mañanas frescas y tardes templadas. Las máximas se ubicarán entre los 21 y 22°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones será de hasta 10%.