El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por viento Zonda para San Juan y anticipó una jornada marcada por fuertes ráfagas, aumento de la temperatura y condiciones ventosas durante gran parte de este viernes 31 de julio. El organismo prevé que el fenómeno alcance su mayor intensidad durante la tarde, cuando las ráfagas podrían llegar a los 87 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 7°C. Desde las primeras horas del día se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

Durante la tarde, el Zonda será el protagonista. El SMN pronostica una temperatura máxima de 26°C, cielo ventoso y ráfagas que oscilarán entre 79 y 87 km/h, mientras que el viento sostenido continuará entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 18°C y una disminución de la intensidad del viento.

Qué implica la alerta naranja

El nivel de alerta naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En el caso del viento Zonda, las principales consecuencias pueden ser la reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, caída de ramas y árboles, voladuras de techos y estructuras livianas, además de complicaciones para la circulación vehicular.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejados de árboles y postes, y conducir con extrema precaución, especialmente en rutas y zonas expuestas.

Cómo estará el tiempo el sábado

Para el sábado 1 de agosto, el SMN anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 18°C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidades de precipitaciones.

El viento disminuirá considerablemente respecto del viernes. Durante la madrugada todavía podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, pero desde la mañana la intensidad será mucho menor, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h, predominando los vientos del sudoeste, oeste y noroeste.