El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para San Juan y anticipó un jueves con condiciones estables, cielo algo nublado durante toda la jornada y una temperatura máxima de 21°C. Sin embargo, el panorama cambiará el viernes, cuando se espera un importante aumento de la temperatura, fuertes vientos del oeste y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

De acuerdo con el organismo, este jueves 30 de julio comenzará con una temperatura mínima de 6°C durante la mañana y cielo algo nublado. Los vientos soplarán del sector sur entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, el mercurio ascenderá hasta los 21°C, con cielo que continuará algo nublado y viento del norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h. En horas de la noche, la temperatura descenderá a 15°C, mientras que el viento rotará al noreste y mantendrá una intensidad similar. En toda la jornada la probabilidad de precipitaciones será nula.

El viernes llegará el viento y el calor

El cambio más significativo se producirá el viernes 31 de julio. El SMN prevé una madrugada mayormente nublada con 11°C y viento del noroeste de entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana, el viento se intensificará con circulación del oeste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas previstas entre 51 y 59 km/h. Las mismas condiciones se mantendrán durante la tarde, cuando la temperatura alcanzará una máxima de 26°C, convirtiéndose en la jornada más cálida de la semana.

Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 18°C. El viento continuará soplando del oeste entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Sin lluvias, pero con precaución por el viento

El pronóstico del SMN no contempla precipitaciones para ninguno de los dos días. No obstante, la presencia de viento fuerte durante gran parte del viernes podría generar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión en algunos sectores y complicaciones para quienes deban circular por rutas o realizar actividades al aire libre.