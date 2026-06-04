San Juan tendrá este jueves una jornada estable, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas agradables durante la tarde, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La principal novedad del reporte es la presencia de neblina durante las primeras horas del día. Para la mañana se espera una temperatura mínima de 6°C, acompañada por vientos leves del sector norte que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

Con el avance de la jornada, las condiciones mejorarán gradualmente aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Durante la tarde la temperatura alcanzará una máxima de 18°C, mientras que los vientos rotarán al sudeste y aumentarán su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la noche se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad, con una temperatura estimada en 15°C y vientos del sudeste de intensidad moderada. El SMN no prevé precipitaciones para ninguna franja horaria del día.

Cómo seguirá el tiempo

Para el viernes, el organismo nacional anticipa una continuidad de las condiciones estables. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 9°C durante la madrugada y la mañana.

Hacia la tarde, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 18°C. Por la noche la temperatura descenderá hasta los 11°C.

Al igual que el jueves, no se esperan lluvias y los vientos predominantes serán del sector sur y sudeste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, el inicio del fin de semana se perfila con tiempo estable, temperaturas frescas por la mañana y condiciones agradables durante las horas de la tarde en gran parte de la provincia.