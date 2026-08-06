El ingreso de un intenso viento del sector sur marcará el estado del tiempo este jueves en San Juan, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará caracterizada por condiciones ventosas desde las primeras horas del día, con ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura hacia la noche y dará paso a un viernes mucho más fresco.

Durante la mañana se espera una temperatura de 9°C, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento soplará del sur con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que oscilarán entre los 60 y 69 km/h.

Por la tarde, el panorama continuará dominado por el viento sur. La temperatura alcanzará una máxima de 19°C, aunque el ambiente seguirá siendo ventoso. En ese período, el SMN prevé vientos sostenidos de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h, sin probabilidades de lluvias.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse. El cielo estará ligeramente nublado, el viento rotará al sudoeste y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La temperatura descenderá hasta los 8°C.

Un viernes con mañana fría

El efecto del viento sur se hará sentir con mayor fuerza durante el inicio del viernes. La madrugada tendrá una temperatura de 5°C y por la mañana el termómetro marcará apenas 4°C, con cielo algo nublado y viento del norte de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde se espera una mejora en las condiciones térmicas, con una máxima de 18°C y cielo parcialmente nublado. Durante la noche, la temperatura rondará los 13°C, sin probabilidades de precipitaciones y con vientos leves del norte.

El cambio de masa de aire

El ingreso del viento sur responde al avance de una masa de aire más frío que reemplaza al aire templado que predominó en los últimos días. Este fenómeno suele generar un descenso brusco de la temperatura, especialmente durante las primeras horas del día siguiente, además de provocar un incremento en la intensidad del viento.