El clima en San Juan estará marcado por la presencia de nubosidad durante las próximas jornadas, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día y máximas moderadas por la tarde. No se esperan precipitaciones y el viento se mantendrá leve.

Este martes 16 de junio, la madrugada tendrá cielo nublado y una temperatura cercana a los 6 °C. Durante la mañana, la mínima descenderá hasta los 2 °C, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 16 °C con cielo mayormente nublado.

En la noche, las condiciones continuarán similares, con cielo mayormente nublado y una temperatura estimada de 10 °C. El viento soplará de manera suave, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, principalmente del sector norte.

Para el miércoles 17 de junio, el panorama seguirá con abundante nubosidad, aunque con una leve mejora hacia la tarde. La madrugada comenzará con 8 °C y cielo mayormente nublado, mientras que durante la mañana la temperatura rondará los 2 °C.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura volverá a alcanzar los 16 °C. Durante la noche, la marca térmica se ubicará en 13 °C, con condiciones estables y 0% de probabilidad de precipitaciones.

El viento tendrá mayor intensidad durante la tarde del miércoles, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del norte.