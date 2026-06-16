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Pronóstico del tiempo para San Juan para el martes 15 y miércoles 16 de junio
POR REDACCIÓN
El clima en San Juan estará marcado por la presencia de nubosidad durante las próximas jornadas, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día y máximas moderadas por la tarde. No se esperan precipitaciones y el viento se mantendrá leve.
Este martes 16 de junio, la madrugada tendrá cielo nublado y una temperatura cercana a los 6 °C. Durante la mañana, la mínima descenderá hasta los 2 °C, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 16 °C con cielo mayormente nublado.
En la noche, las condiciones continuarán similares, con cielo mayormente nublado y una temperatura estimada de 10 °C. El viento soplará de manera suave, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, principalmente del sector norte.
Para el miércoles 17 de junio, el panorama seguirá con abundante nubosidad, aunque con una leve mejora hacia la tarde. La madrugada comenzará con 8 °C y cielo mayormente nublado, mientras que durante la mañana la temperatura rondará los 2 °C.
Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura volverá a alcanzar los 16 °C. Durante la noche, la marca térmica se ubicará en 13 °C, con condiciones estables y 0% de probabilidad de precipitaciones.
El viento tendrá mayor intensidad durante la tarde del miércoles, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del norte.