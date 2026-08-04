El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 4 y miércoles 5 de agosto dos jornadas de tiempo estable en San Juan, con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables durante la tarde y sin probabilidades de precipitaciones.

Para este martes, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 7°C durante la mañana. Con el correr de las horas, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 20°C por la tarde, mientras que por la noche se espera una temperatura cercana a los 15°C. Durante todo el día el cielo permanecerá parcialmente nublado y no se prevén lluvias.

En cuanto al viento, será prácticamente imperceptible, con velocidades de entre 0 y 2 km/h, provenientes del sector sudoeste (SO), sin ráfagas previstas.

El miércoles continuará el tiempo agradable

Las condiciones meteorológicas se mantendrán sin cambios significativos durante el miércoles 5 de agosto. El día comenzará con 8°C en la madrugada y 7°C por la mañana, mientras que la temperatura volverá a subir durante la tarde hasta alcanzar los 21°C, descendiendo luego a 18°C por la noche.

Al igual que el martes, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, con 0% de probabilidad de precipitaciones. Los vientos continuarán siendo muy leves, de entre 0 y 2 km/h, con dirección predominante del sudoeste y sin ráfagas.