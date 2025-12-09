El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan, correspondiente a las próximas 48 horas, desde la tarde del martes 9 hasta la noche del miércoles 10 de diciembre de 2025. El reporte indica un gradual cambio de condiciones, transitando de un tiempo estable a una situación de mayor inestabilidad atmosférica.

Para la jornada del martes 9 de diciembre, se pronostica un día predominantemente estable. Durante la mañana se observarán cielos algo nublados, evolucionando a parcialmente nublado en la tarde y noche. No se esperan precipitaciones en ningún período del día. Las temperaturas presentarán una máxima de 29°C durante la tarde y una mínima de 20°C en la mañana, estabilizándose en 24°C por la noche. El viento se mantendrá leve a moderado, con intensidades entre 7 y 12 km/h, rotando desde el sector sudoeste en la mañana, este en la tarde, y retornando al sudoeste durante la noche.

Un cambio significativo en las condiciones meteorológicas se anticipa para el miércoles 10 de diciembre. La madrugada se presentará mayormente nublada, con vientos notablemente más intensos del sector sur, alcanzando entre 32 y 41 km/h. La temperatura mínima rondará los 19°C. Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento disminuirá considerablemente a 7-12 km/h del oeste, con una temperatura de 15°C.

El incremento en la inestabilidad será más evidente hacia la tarde y noche del miércoles. Para la tarde, el pronóstico anuncia la probabilidad de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%. La temperatura ascenderá a un máximo de 31°C, con vientos del sur de 13 a 22 km/h. Durante la noche, se prevé la ocurrencia de chaparrones, manteniéndose una probabilidad de lluvia del 10% al 40%. La temperatura descenderá a 30°C y el viento se atenuará a 7-12 km/h, manteniendo dirección sur.