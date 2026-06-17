La provincia de San Juan tendrá este miércoles una jornada con condiciones estables y sin probabilidades de lluvia, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. El día comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima cercana a los 4°C, mientras que por la tarde se registrará la máxima prevista de 17°C.

Durante la mañana, el viento será leve del sector sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán y el cielo se presentará parcialmente nublado. Además, el viento rotará al norte y aumentará su intensidad, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la tarde y la noche.

Para el jueves 18 de junio se anticipa una jornada con mayor variabilidad en las condiciones del tiempo. La madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 10°C.

La principal novedad llegará durante la mañana, cuando se prevé la posibilidad de lloviznas aisladas, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%. En ese período, la temperatura descenderá hasta los 7°C y el viento soplará desde el noroeste entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, el tiempo volverá a estabilizarse. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán nuevamente los 17°C y una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0% y 10%. Por la noche, las condiciones serán algo nubladas, con una temperatura estimada en 8°C y vientos del sector sudeste.

De esta manera, San Juan atravesará dos jornadas de temperaturas frescas durante las primeras horas del día y agradables por la tarde, con un breve período de inestabilidad previsto para la mañana del jueves.