El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un miércoles con probabilidad de tormentas aisladas para San Juan y un jueves con condiciones más estables, sin lluvias y con una temperatura máxima que llegará a los 23°C.

De acuerdo con el organismo, la inestabilidad se concentrará durante la mañana de este miércoles 29 de julio, cuando existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas. En ese período, la temperatura rondará los 10°C y el viento soplará desde el sur con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán con un cielo parcialmente nublado y una máxima prevista de 18°C. El viento continuará predominando del sector sur, aunque disminuirá su intensidad a entre 7 y 12 km/h. Durante la noche persistirá el cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 16°C y sin probabilidades de precipitaciones.

Jueves con tiempo estable y más cálido

Para el jueves 30 de julio, el SMN prevé una jornada sin lluvias y con un importante ascenso de la temperatura máxima.

La madrugada se presentará mayormente nublada, con una temperatura de 11°C y viento muy leve del sudoeste. Durante la mañana el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá hasta los 6°C, la mínima prevista para la jornada.

Por la tarde, el ambiente será más templado con una máxima de 23°C, cielo algo nublado y viento del norte de entre 13 y 22 km/h. Las mismas condiciones se mantendrán durante la noche, cuando la temperatura descenderá a 19°C y el viento rotará al noreste.

El pronóstico del SMN no incluye alertas meteorológicas para San Juan durante el miércoles ni el jueves. Si bien existe una baja probabilidad de tormentas para la mañana del miércoles, el resto de las jornadas transcurrirá con condiciones de estabilidad y sin fenómenos de relevancia.