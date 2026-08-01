El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana con condiciones estables en San Juan, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas agradables. Sin embargo, el organismo advirtió un incremento de la intensidad del viento para el domingo, cuando se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Para este sábado 1 de agosto, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 7°C. Durante la tarde, el termómetro ascenderá hasta una máxima de 22°C, con cielo mayormente nublado y viento del sector norte entre 23 y 31 km/h. Por la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 16°C y persistencia del viento del norte con la misma intensidad.

El pronóstico indica que no habrá probabilidades de lluvia en ninguna franja horaria del sábado, lo que permitirá desarrollar actividades al aire libre sin inconvenientes relacionados con precipitaciones.

El domingo llegará con más viento

Para el domingo 2 de agosto, el SMN prevé una jornada también estable, aunque con un aumento de la intensidad del viento. La madrugada comenzará con 10°C y cielo mayormente nublado, mientras que por la mañana la temperatura descenderá levemente hasta 9°C, con cielo parcialmente nublado.

Durante la tarde se alcanzará una máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado y viento del noroeste entre 23 y 31 km/h. En ese período se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, condición que también se repetirá durante la madrugada y la mañana.

Hacia la noche, la temperatura rondará los 17°C, el cielo continuará parcialmente nublado y el viento mantendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, aunque sin pronóstico de ráfagas.