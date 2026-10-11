El fin de semana largo en San Juan estará marcado por temperaturas frescas, nubosidad y probabilidades de lluvias que podrían extenderse durante varios días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 11 de octubre tendrá una máxima de 21°C y una mínima de 10°C, mientras que para el lunes feriado se anticipa un aumento de la inestabilidad, con precipitaciones que podrían continuar durante el martes.

Para el domingo, el organismo nacional prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante las primeras horas y algunos períodos de sol hacia el mediodía. Sin embargo, durante la tarde aparecerá la posibilidad de chaparrones, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, las posibilidades disminuirán y la temperatura descenderá hasta los 18°C.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El lunes 12 de octubre, feriado nacional, las condiciones meteorológicas continuarán inestables. Se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 22°C, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias durante distintos momentos del día. De acuerdo con el SMN, las posibilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 10% y el 40% durante gran parte de la jornada, mientras que hacia la noche aumentarán hasta alcanzar valores de entre el 40% y el 70%.

De esta manera, quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre durante el feriado deberán estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente por la posibilidad de lluvias hacia el cierre de la jornada.

La inestabilidad tampoco desaparecería con el comienzo de la semana laboral. Para el martes 13 de octubre, el pronóstico anticipa una mínima de 13°C y una máxima de 20°C, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante los períodos informados. El cielo continuará mayormente cubierto, mientras que el viento podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Así, la primavera seguirá mostrando su cara más fresca e inestable en San Juan, con temperaturas máximas que apenas superarán los 20°C y posibilidades de precipitaciones durante varios días consecutivos. Como ocurre con los pronósticos extendidos, las condiciones podrían modificarse con el correr de las horas.