San Juan tendrá un jueves marcado por la inestabilidad y el descenso de la temperatura. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este 8 de octubre, se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y chaparrones por la mañana, mientras que las condiciones comenzarían a mejorar hacia la tarde.

Durante la madrugada, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, con una temperatura cercana a los 13°C y viento del sudeste de entre 23 y 31 km/h.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Por la mañana, el panorama continuará inestable. Se esperan chaparrones, nuevamente con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 12°C y el viento soplará desde el noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones empezarían a mejorar. El cielo permanecerá mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones descenderá hasta ubicarse entre el 0% y el 10%. La máxima prevista será de 19°C.

Durante la noche se mantendrá el cielo mayormente nublado, con unos 17°C y baja probabilidad de lluvias.

El cambio de tiempo llega luego de jornadas con fuerte presencia de viento y nubosidad en San Juan. El pronóstico para este jueves anticipa así una mañana fresca e inestable, por lo que quienes salgan temprano deberán tener a mano abrigo y paraguas.