El frío continuará marcando el inicio del fin de semana en San Juan. Según el pronóstico, este sábado estará caracterizado por temperaturas muy bajas desde las primeras horas del día, con heladas y un ambiente que se mantendrá frío durante toda la jornada.

La mínima prevista será de alrededor de -2°C, por lo que se esperan heladas durante la madrugada y la mañana. Estas condiciones volverán a sentirse con fuerza en distintos sectores de la provincia, especialmente antes de la salida del sol.

Con el avance de las horas, la temperatura irá en aumento de manera gradual hasta alcanzar una máxima cercana a los 8°C. Si bien el ascenso permitirá una leve mejora en las condiciones térmicas, el ambiente continuará siendo frío.

De acuerdo con el pronóstico, el sábado se presentará con tiempo estable, sin probabilidades de precipitaciones. En ese contexto, el frío seguirá siendo el principal protagonista de la jornada.

Las bajas temperaturas previstas para este sábado mantienen la tendencia registrada durante los últimos días en San Juan, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir de casa en las primeras horas de la mañana y durante la noche, cuando el frío vuelve a intensificarse.