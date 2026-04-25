Este sábado 25 de abril, San Juan registrará un leve descenso de temperatura respecto al viernes, en una jornada que estará marcada por la presencia de nubosidad variable y posibles precipitaciones en las primeras horas del día, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana, la mínima rondará los 11ºC, con viento predominante del sur soplando de forma suave. En ese tramo, el cielo se presentará mayormente nublado y, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, existe probabilidad de chaparrones aislados.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, con una disminución de la nubosidad y sin previsión de lluvias. La temperatura alcanzará los 20ºC, en el momento de mayor intensidad térmica de la jornada.

Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 15ºC, con cielo parcialmente despejado y viento más leve. No se esperan precipitaciones en ese tramo final del día.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que la inestabilidad se concentrará en la mañana, mientras que el resto del sábado se mantendrá con condiciones más estables en toda la provincia.