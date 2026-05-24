Durante la mañana de este domingo 24 de mayo de 2026, se registraron bancos de neblina en distintos puntos de la provincia de San Juan, un fenómeno que redujo la visibilidad en las primeras horas del día y que generó recomendaciones para circular con precaución en rutas y accesos a la ciudad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta condición responde a la combinación de bajas temperaturas matinales y humedad en superficie, en un contexto de estabilidad atmosférica.

El pronóstico oficial para San Juan indica que durante la mañana de este domingo el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura de 2 °C y vientos provenientes del sector sur a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitación es nula (0 %). Para la tarde, se mantiene la misma tendencia: parcialmente nublado, ascenso térmico hasta los 16 °C y viento del sur con intensidad similar, de 13 a 22 km/h. Hacia la noche, el cielo estará algo nublado, el termómetro descenderá a 10 °C y los vientos disminuirán, registrándose entre 7 y 12 km/h, siempre con dirección predominante sur.

En cuanto al lunes 25 de mayo, la madrugada comenzará con cielo despejado, temperatura de 8 °C y vientos suaves del sur de 7 a 12 km/h. Durante la mañana, el cielo se presentará ligeramente nublado, con un marcado descenso térmico hasta los 3 °C y vientos que rotarán al noroeste, manteniendo la misma velocidad de 7 a 12 km/h. Por la tarde, se espera un ambiente ligeramente nublado con una temperatura máxima de 17 °C, vientos del este entre 7 y 12 km/h y sin precipitaciones (0 %). Finalmente, en la noche del lunes el cielo estará despejado, la temperatura descenderá a 13 °C y el viento será prácticamente en calma, con velocidades de 0 a 2 km/h provenientes del sudoeste.