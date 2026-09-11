Un niño de 5 años, identificado como S.M., permanece internado en terapia infantil del Hospital Rawson y pelea por su vida luego de sufrir severas quemaduras en el 40% de su cuerpo. El accidente ocurrió durante la noche del miércoles en una vivienda del barrio Teresa Calcuta, en Pocito, cuando el menor cayó sobre un carro panchero que sus padres utilizaban para trabajar.

El hecho se produjo alrededor de las 22:15. Según fuentes vinculadas al caso, el pequeño se trepó al carro gastronómico, que se encontraba en pleno funcionamiento, y provocó que un recipiente con agua hirviendo se volcara sobre su cuerpo.

Permanece con pronóstico reservado

Tras el accidente, los familiares trasladaron de urgencia al niño al Hospital Marcial Quiroga. Allí, los médicos constataron que las quemaduras afectaban aproximadamente el 40% de su cuerpo y estaban distribuidas en zonas como el tórax, los brazos, las piernas, la cara y el cuello.

Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales resolvieron derivarlo al Hospital Rawson, donde actualmente permanece internado en el área de terapia infantil.

Fuentes del caso indicaron que el pequeño se encuentra con “pronóstico reservado” y que las próximas 48 horas serán determinantes para conocer su evolución. Durante ese período podrían aparecer distintas complicaciones derivadas de la gravedad de las heridas, entre ellas posibles infecciones.

En el Hospital Rawson, las lesiones sufridas por el niño fueron catalogadas como quemaduras de grado A-AB.

Intervino la Policía

Luego del accidente, personal de la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna intervino en el operativo. Por el momento, la Justicia no tomó intervención en el caso.

El carro panchero involucrado en el accidente era utilizado por los padres del niño como una herramienta de trabajo para obtener ingresos económicos. El hecho se produjo mientras el aparato gastronómico estaba en funcionamiento.