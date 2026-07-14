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Pronóstico: San Juan tendrá un martes frío con una mínima de 2ºC
POR REDACCIÓN
El invierno seguirá marcando el ritmo en San Juan este martes 14 de julio, aunque el frío de la mañana dará paso a una tarde más agradable. Según el pronóstico, la provincia tendrá una jornada estable, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que oscilarán entre los 2°C de mínima y los 17°C de máxima.
Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 3°C, con viento del norte entre 13 y 22 km/h.
Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 2°C, el valor más bajo de la jornada. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento será leve, del sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.
Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los 17°C, convirtiéndose en el momento más templado del día. El cielo estará mayormente nublado y volverá a registrarse viento del sector sur con intensidades de entre 13 y 22 km/h.
Finalmente, durante la noche, el ambiente seguirá fresco con una temperatura de 13°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y continuará el viento del sur entre 13 y 22 km/h.
En toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones será del 0%, por lo que no se esperan lluvias y las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre.