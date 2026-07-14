El invierno seguirá marcando el ritmo en San Juan este martes 14 de julio, aunque el frío de la mañana dará paso a una tarde más agradable. Según el pronóstico, la provincia tendrá una jornada estable, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que oscilarán entre los 2°C de mínima y los 17°C de máxima.

Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 3°C, con viento del norte entre 13 y 22 km/h.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 2°C, el valor más bajo de la jornada. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento será leve, del sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los 17°C, convirtiéndose en el momento más templado del día. El cielo estará mayormente nublado y volverá a registrarse viento del sector sur con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, durante la noche, el ambiente seguirá fresco con una temperatura de 13°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y continuará el viento del sur entre 13 y 22 km/h.

En toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones será del 0%, por lo que no se esperan lluvias y las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre.