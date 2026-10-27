El tiempo en San Juan estará marcado por la inestabilidad durante este martes 27 de octubre, con probabilidad de lluvias aisladas por la mañana y tormentas aisladas durante la tarde. Según el pronóstico, la temperatura máxima llegará a los 23°C, mientras que por la noche el cielo estará mayormente nublado.

Durante la mañana, la temperatura será de 13°C, con viento del sector sudeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 23°C y se esperan tormentas aisladas, también con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. El viento soplará desde el sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse. El cielo estará mayormente nublado, la temperatura descenderá a 18°C y no se prevén precipitaciones. El viento continuará desde el sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Cómo estará el tiempo el miércoles en San Juan

Para el miércoles 28 de octubre se espera una jornada con mejores condiciones meteorológicas y temperaturas en ascenso durante la tarde. La máxima prevista será de 25°C, mientras que la mínima rondará los 12°C durante la madrugada.

En las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 12°C y viento leve del sudoeste. Por la mañana, la temperatura llegará a los 15°C, con viento del sur de entre 7 y 12 km/h.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 25°C y el cielo estará mayormente nublado. El viento soplará desde el sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%.

Por la noche, la temperatura descenderá a 20°C, con cielo mayormente nublado y viento del sudeste de entre 7 y 12 km/h. Las condiciones se mantendrán estables, con escasas posibilidades de lluvia.

De esta manera, luego de un martes con probabilidad de precipitaciones y ráfagas de viento durante la tarde, San Juan tendrá un miércoles con temperaturas más elevadas y baja probabilidad de lluvias.