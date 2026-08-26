La autora sanjuanina Brisa Woods presentará oficialmente su primer libro, titulado “Propiocepción”, una colección de cuentos de carácter surrealista que demandó dos años de trabajo entre la creación, la estructuración y una etapa de autogestión editorial e imprenta. El evento lanzamiento se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre a las 18 hs. en el Chalet Antoni, con entrada libre, gratuita y apta para todo público.

Los relatos que componen el libro nacieron de la necesidad de poner en palabras vivencias y situaciones cotidianas que despiertan interrogantes sin respuestas lineales.

Según detalló la autora, la propuesta de la obra no busca ofrecer soluciones definitivas, sino invitar al lector a habitar y transitar los momentos de incomodidad. Al tratarse de textos surrealistas con múltiples vacíos de información deliberados, se prestan a la libre interpretación de cada lector.

El concepto que da título al libro proviene de las neurociencias y la psicología —la capacidad de percibirse a uno mismo y al entorno—, pero llevado a un plano íntimo y emocional vinculado a la terapia somática y al reconocimiento de los propios estados de ánimo. En cuanto a la portada, la obra está ilustrada con un dibujo que la propia Brisa realizó a sus 14 años, en 2014, el cual simboliza la dicotomía y el choque de razones ambivalentes frente a las encrucijadas de la vida.

La jornada del 4 de septiembre no solo estará centrada en la literatura, sino que combinará diversas expresiones artísticas. El evento contará con la participación de invitados especiales como Maxi Arévalo con un repertorio de violín, un set acústico a cargo de Luján Galdiano y la presencia musical de la banda mendocina Amarelo Reggae.

Habitar las preguntas

En diálogo con DIARIO HUARPE, la autora reveló algunas de sus reflexiones acerca de su propia obra y su intención comunicativa y literaria.

Sobre el propósito de los textos, la cuentista afirmó que: "La idea de los cuentos es justamente, más allá de responder esas preguntas, habitarlas; permitirnos habitar y estar en esos momentos de incomodidad que se generan en la vida cotidiana".

En cuanto a la interacción autor-lector, señaló: "Mi intención es que puedan habitarlas y que aparte la interpretación de cada uno de los lectores va a ser diferente, porque son cuentos totalmente surrealistas que tienen muchas partes de información que no están dadas”.

Respecto al proceso creativo, Brisa detalló: "No habla solamente de la percepción física de uno, sino de la percepción emocional en la que uno se encuentra y poder reconocerse a sí mismo en esas emociones. Viene justamente de un proceso de mucha terapia somática".

"siempre fue devolverle un poco a la humanidad todo lo que yo he recibido de tantos autores a lo largo de mi vida, que me han sabido acompañar y tener la palabra oportuna en el momento justo".

"Esta cara dividida representa la dicotomía que se siente cuando las respuestas son ambivalentes, cuando ambas razones o ambos conceptos coinciden y al mismo tiempo se chocan entre sí", agregó.

Además, en su voz como narradora, la escritora le habla también a una versión más joven de sí misma: "a la Brisa de 14 años le diría que siga creyendo en ella, porque no es fácil llegar a concretar todo eso que tenemos adentro y poder plasmarlo y sublimarlo en un cuento".

Finalmente, dejó firme cuál es el motor principal de su escritura: "siempre fue devolverle un poco a la humanidad todo lo que yo he recibido de tantos autores a lo largo de mi vida, que me han sabido acompañar y tener la palabra oportuna en el momento justo".

Esta propuesta que promete trascender la lectura tradicional para convertirse en un espacio de encuentro, arte y reflexión compartida, Brisa logrará abrir las puertas del Chalet Cantoni para un momento colectivo y pensado para la familia. Una tarde donde las emociones, la música y las palabras serán protagonistas.

La experiencia promete dejar huella. Quienes busquen adelantarse a los ejemplares ya pueden gestionar su reserva en la preventa digital y agendar una cita imperdible con la literatura local. Además, habrá propuestas gastronómicas, lectura de fragmentos del libro y firma de ejemplares. Para quienes deseen adquirir la obra de manera anticipada, la preventa se encuentra disponible a través del enlace en el perfil de Instagram de la autora (@bri.28x).