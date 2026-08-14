Una propuesta que será presentada ante el Concejo Municipal de Rosario promete abrir un fuerte debate. El exdiputado nacional por Santa Fe Gabriel Chumpitaz impulsa un proyecto para reemplazar los monumentos, espacios públicos y referencias turísticas dedicadas a Ernesto “Che” Guevara por homenajes a Lionel Messi.

La iniciativa abarcaría murales, plazas, estatuas, centros de salud, bibliotecas y diferentes puntos incluidos actualmente en el circuito turístico oficial dedicado al Che Guevara. Entre ellos aparecen el mural de la Plaza de la Cooperación, su casa natal, el viaducto de la autopista Rosario-Córdoba y la Plaza Che Guevara, donde se encuentra una estatua de bronce del revolucionario argentino.

Chumpitaz argumentó que Rosario debería aprovechar la trascendencia internacional de Messi para construir una identidad vinculada al deporte y potenciar actividades como el turismo, la inversión y la generación de empleo. Tanto el futbolista como Guevara nacieron en la ciudad santafesina y se convirtieron en dos de los argentinos de mayor reconocimiento mundial.

“El Che divide, Messi nos une”, sostuvo el exlegislador al fundamentar la iniciativa. Además, consideró que la ciudad debería dejar de centrar parte de su identidad en una figura que considera controversial y avanzar hacia valores relacionados con el deporte, el esfuerzo y el trabajo.

El proyecto también pone bajo la lupa los recursos municipales destinados a los espacios vinculados con Guevara. Chumpitaz planteó la necesidad de conocer cuánto dinero utiliza el municipio para mantener el denominado “Circuito del Che” y las distintas referencias distribuidas por Rosario.

Uno de los puntos que podría generar mayor discusión es el futuro de la estatua del Che ubicada en el Parque Yrigoyen. La obra fue inaugurada en 2008, mide cuatro metros y fue realizada a partir de más de 75.000 llaves de bronce aportadas por alrededor de 14.454 personas de distintos países.

La propuesta deberá ser presentada formalmente ante el Concejo Municipal, donde comenzará la discusión sobre la posibilidad de modificar los homenajes existentes y colocar a Messi como una de las principales figuras representativas de Rosario.