El impacto que tuvo el FNS Forum 2026 en la actividad hotelera de San Juan dejó una propuesta sobre la mesa para la próxima edición: sumar una jornada más al encuentro empresarial. Así lo planteó Fabio Nievas, secretario de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de San Juan (Aehga), quien destacó que la llegada de representantes de empresas generó un movimiento mayor al esperado durante los primeros días de la Fiesta Nacional del Sol.

"Yo creo que para el año que viene hay que pensar en una noche más, un día más de Forum. Me parece que es lo que más aceptación ha tenido", sostuvo Nievas durante una entrevista en el marco de la celebración. La propuesta surgió a partir de los resultados que dejó el encuentro, particularmente por la presencia de empresarios interesados en las oportunidades que ofrece San Juan.

El dirigente explicó que la hotelería urbana registró una ocupación estimada de entre el 75% y el 80% desde el martes hasta la noche del jueves, coincidiendo con las actividades vinculadas al Forum. Incluso, reconoció que el comportamiento de los visitantes sorprendió al sector, que inicialmente esperaba un mayor movimiento durante el fin de semana.

"Esperábamos tal vez más gente sobre el fin de semana, pero se anticipó y bienvenido sea. La gastronomía y la hotelería trabajaron muy bien y la verdad que nos ha sorprendido", señaló.

La minería, detrás del movimiento empresarial

Para Nievas, buena parte de la respuesta que tuvo el Forum estuvo relacionada con el interés que despierta la actividad minera sanjuanina. El encuentro permitió reunir a representantes del sector privado y del Gobierno, además de generar espacios de vinculación entre compañías.

"El sector corporativo es el que más se ha movido durante la semana. Hay muchas empresas que ven a San Juan como un lugar muy atractivo por la minería y están queriendo llegar. Se interesan en estos foros y encuentros de networking", explicó.

En ese sentido, consideró que el evento demostró su capacidad para atraer visitantes por motivos empresariales, un segmento que beneficia directamente a los hoteles y establecimientos gastronómicos.

De todos modos, aclaró que el movimiento turístico del viernes, sábado y domingo fue menor al registrado durante las jornadas empresariales, aunque calificó los niveles de actividad como aceptables para esta época del año.

El secretario de Aehga también defendió la importancia de mantener una fecha estable para la Fiesta Nacional del Sol. Según explicó, instalar el evento en el calendario permite que visitantes de otras provincias puedan organizar sus viajes con anticipación.

San Juan recibirá a 200 empresarios del país

El movimiento empresarial continuará después de la Fiesta Nacional del Sol. Nievas anticipó que San Juan será sede, por primera vez, de una asamblea general de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).

"Vamos a tener aproximadamente 200 empresarios que representan a 55.000 establecimientos de todo el país presentes en San Juan", destacó.

El dirigente remarcó la importancia de este encuentro para una asociación provincial que tiene más de 80 años de trayectoria. Además de las actividades institucionales, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer propuestas turísticas y culturales, entre ellas una función en el Teatro del Bicentenario.

"Vamos a mostrar San Juan como mejor podamos. Nos estamos vistiendo de gala para esto y estamos muy contentos de contribuir a posicionar a San Juan como un destino turístico emergente", concluyó.