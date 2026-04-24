Propuestas rápidas para resolver tus cenas con carne picada

En la cocina diaria, la carne picada es un recurso infalible por su costo y versatilidad. Para quienes buscan optimizar el tiempo, cocinarla directamente al horno simplifica la limpieza y garantiza resultados sabrosos con menos esfuerzo. Estas cuatro opciones permiten lucirse sin complicaciones técnicas.

Sobre la materia prima, la autora Marisa Cortéz explica que "todas las recetas se pueden preparar con carne picada de vaca, o de cerdo, o mitad y mitad de cada una". Además, sugiere un truco para la textura: "si la carne que elegiste tiene mucha grasa, añade a la mezcla 2 cdas. de pan rallado o harina, para que la absorba". Un punto vital es la seguridad alimentaria, ya que Cortéz advierte que la carne "se considera cocida y segura cuando alcanza los 70 °C, no solo cuando se dora por fuera".

La primera propuesta son los Fatay o empanadas árabes. Se preparan mezclando medio kilo de carne cruda con cebolla picada, tomate en cubos, jugo de un limón, perejil y especias como comino y pimentón. Tras un reposo de 30 minutos en frío para integrar sabores, se rellenan las tapas formando triángulos y se hornean a fuego fuerte. "Si usás una masa casera un poco más gruesa, va a absorber mejor el jugo del relleno", indica la especialista.

Otra alternativa es la calabaza rellena. Se precocinan dos zapallos anco cortados al medio durante 15 minutos. Luego se mezcla parte de esa pulpa con 400 gramos de carne picada condimentada y queso rallado. Se rellena la hortaliza y vuelve al horno por 40 minutos, coronando con queso cremoso al final para gratinar.

Para algo más liviano, las albóndigas con vegetales son ideales. Se amasan 500 gramos de carne con huevo, avena y hierbas. Se colocan en una fuente junto a trozos de zanahoria y zucchini con aceite de oliva. Se cocinan 25 minutos y, según Cortéz, "girar las albóndigas a mitad de cocción ayuda a que se doren de manera más uniforme".

Finalmente, el arrollado de carne ofrece una opción muy saciante. Se extiende la carne mezclada con huevo y pan rallado sobre film, se cubre con zanahoria rallada y huevo duro, y se enrolla. Se hornea 40 minutos y se recomienda "dejarlo reposar unos minutos antes de cortarlo" para que no se desarme.

Para elevar estas preparaciones, el uso de condimentos es esencial. El pimentón y el comino aportan profundidad, mientras que el orégano y el perejil suman frescura. Incluso se puede innovar con nuez moscada o jengibre para variar el perfil de sabor de estas recetas clásicas.