La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la alerta meteorológica N° 59/26 de nivel amarillo por la probabilidad de tormentas fuertes para la noche de este lunes 16 de noviembre.

Tras una actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno abarcará gran parte del Gran San Juan, además de los departamentos de Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil.

De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas que podrían presentar intensidad fuerte. Estas condiciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada se ubican entre los 15 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Ante este pronóstico, las autoridades solicitaron a la población evitar la circulación innecesaria y permanecer en lugares seguros. En los hogares, se recomienda revisar y limpiar desagües y techos, asegurar puertas y ventanas, desenchufar artefactos eléctricos, resguardar a las mascotas, retirar objetos o productos tóxicos del exterior y no sacar la basura a la vía pública.

También sugieren preparar un kit familiar de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentación, agua potable y alimentos no perecederos.



Para quienes deban transitar en vehículos, Protección Civil aconseja circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado.

En caso de caída de granizo mientras se conduce, se pide mantener la calma, no detenerse de golpe y continuar el trayecto con extrema precaución, evitando siempre el cruce por calles inundadas o anegadas.

Finalmente, el organismo recordó que ante cualquier situación de urgencia o daños estructurales graves provocados por el temporal, los vecinos deben comunicarse de inmediato con las líneas gratuitas 103 (Protección Civil) o los servicios de emergencia.

Recomendaciones

Asimismo, la Dirección recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia: 103 Protección Civil y 911 Emergencias.





Revisar cada cierto tiempo el estado de techos, el de la bajada de agua de los edificios y los desagües próximos y trate de asegurarlos y limpiarlos. Retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, en especial los productos tóxicos (herbicida, insecticidas, etc.). Higienizar las viviendas utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua. Use calzado aislante Desenchufar los artefactos eléctricos. No sacar la basura. Si puede quedarse en su casa, hágalo; evite la circulación innecesaria de vehículos y personas especialmente en centros urbanos.

Tenga preparado el kit familiar de emergencia, que debe contener un pequeño botiquín de primeros auxilios con la medicación que necesite, una linterna, una radio, documentación básica, ropa para protegerse del agua, una manta y una muda de ropa, agua mineral y comida enlatada en buen estado.





No transitar por calles inundadas; ingresar a un lugar de resguardo. En vehículo, circula con luces bajas encendidas, con precaución, aumentando la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad más de lo permitido. Lavarse las manos en la preparación de alimentos y después de tocar artículos contaminados con agua de inundación. Beber agua hervida o embotellada. No tomar medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.

En caso de granizo, permanecer a resguardo y procurar no salir. Tener en cuenta que los golpes de este fenómeno pueden afectar y poner nerviosos a los más chicos, a los adultos mayores y las mascotas, por lo cual es importante conservar la calma.