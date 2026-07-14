San Juan se prepara para varios días marcados por condiciones meteorológicas adversas. Protección Civil advirtió que se esperan fuertes nevadas, viento blanco y viento Zonda en diferentes sectores de la provincia entre el miércoles 15 y el lunes 20 de julio.

El informe preventivo fue elaborado a partir de los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ante el pronóstico, el organismo provincial comenzó a realizar un seguimiento permanente de la evolución de las condiciones en las zonas que podrían verse afectadas.

Uno de los escenarios más complejos se espera en la cordillera sanjuanina, donde están previstas nevadas persistentes y de fuerte intensidad. El mayor impacto podría registrarse entre el viernes 17 y el sábado 18 de julio.

En las zonas de mayor altura del sector sur de la cordillera, la acumulación de nieve podría alcanzar los tres metros. A esto se sumará la presencia de viento blanco, un fenómeno que puede reducir considerablemente la visibilidad.

Ráfagas de hasta 160 km/h en la cordillera

El pronóstico también anticipa fuertes vientos del sector oeste desde el jueves 16 de julio. En la zona cordillerana, las velocidades podrían ubicarse entre los 50 y 80 kilómetros por hora.

Sin embargo, las ráfagas más intensas podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora, según el informe meteorológico.

Además, para este miércoles 15 se espera la presencia de viento Zonda en sectores de la precordillera. El fenómeno podría repetirse desde el jueves 16 hasta el lunes 20, principalmente durante las tardes y noches.

Durante esas jornadas, las ráfagas de Zonda podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Las recomendaciones ante el pronóstico en San Juan

Frente a las condiciones previstas, Protección Civil pidió a los sanjuaninos mantenerse informados mediante los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones meteorológicas.

También recomendaron evitar viajes innecesarios hacia las zonas afectadas. Quienes deban trasladarse a sectores cordilleranos deberán consultar previamente el estado de las rutas.

Desde el organismo provincial informaron que continuarán con el monitoreo de las condiciones meteorológicas durante los próximos días y comunicarán cualquier cambio en el pronóstico.