Protección Civil alertó por viento Zonda para este miércoles: ráfagas de 70 km/h

Un reporte oficial emitido por la Dirección de Protección Civil confirmó que este miércoles 23 de septiembre se registrará la presencia de Viento Zonda durante las horas de la tarde y la noche en los sectores precordilleranos. La medida rige para los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda.

El organismo precisó las características del fenómeno meteorológico tras declarar la Alerta Amarilla para las zonas comprendidas. "El área será afectada por viento zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa", indicaron desde el área oficial.

Frente a este escenario, las autoridades difundieron una serie de indicaciones de seguridad para la población urbana y rural. Se aconseja revisar los alrededores ante el peligro de ramas sueltas o cables caídos, asegurar los cerramientos de las viviendas y transitar en vehículos a velocidad mínima con las luces bajas encendidas. También recomendaron no permanecer debajo de estructuras, árboles o carteles publicitaros, además de mantener linternas a mano en caso de cortes imprevistos en el suministro eléctrico.

El peligro de incendios forestales aumenta de forma considerable debido a la extrema sequedad ambiente. Respecto a los cuidados en el ámbito rural y agrícola, los especialistas explicaron que "los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar". Por ello, remarcaron la necesidad de no arrojar basura ni colillas de cigarrillos, abstenerse de encender fogatas y construir cortafuegos o callejones limpios de más de 5 metros de ancho alrededor de las viviendas de campo.

Por último, desde el organismo recordaron que la quema de pastizales o vegetación secas está sancionada por normativa legal. "Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911", enfatizaron. Ante cualquier eventualidad o emergencia, las líneas telefónicas habilitadas son el 911 y el 103 correspondiente a Protección Civil.