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Protección Civil alertó por viento Zonda para este miércoles: ráfagas de 70 km/h
POR REDACCIÓN
Un reporte oficial emitido por la Dirección de Protección Civil confirmó que este miércoles 23 de septiembre se registrará la presencia de Viento Zonda durante las horas de la tarde y la noche en los sectores precordilleranos. La medida rige para los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda.
El organismo precisó las características del fenómeno meteorológico tras declarar la Alerta Amarilla para las zonas comprendidas. "El área será afectada por viento zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa", indicaron desde el área oficial.
Frente a este escenario, las autoridades difundieron una serie de indicaciones de seguridad para la población urbana y rural. Se aconseja revisar los alrededores ante el peligro de ramas sueltas o cables caídos, asegurar los cerramientos de las viviendas y transitar en vehículos a velocidad mínima con las luces bajas encendidas. También recomendaron no permanecer debajo de estructuras, árboles o carteles publicitaros, además de mantener linternas a mano en caso de cortes imprevistos en el suministro eléctrico.
El peligro de incendios forestales aumenta de forma considerable debido a la extrema sequedad ambiente. Respecto a los cuidados en el ámbito rural y agrícola, los especialistas explicaron que "los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar". Por ello, remarcaron la necesidad de no arrojar basura ni colillas de cigarrillos, abstenerse de encender fogatas y construir cortafuegos o callejones limpios de más de 5 metros de ancho alrededor de las viviendas de campo.
Por último, desde el organismo recordaron que la quema de pastizales o vegetación secas está sancionada por normativa legal. "Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911", enfatizaron. Ante cualquier eventualidad o emergencia, las líneas telefónicas habilitadas son el 911 y el 103 correspondiente a Protección Civil.